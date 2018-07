Promozione, il Gabicce Gradara vuole dare scacco: per mister Papini ecco l'attaccante La Torre

Sport

Gabicce Mare

| 17:16 - 13 Luglio 2018

E’ un ritorno a casa quello di Tommaso La Torre, attaccante della classe 1992. Il Gabicce Gradara lo ha inserito nella rosa a disposizione di mister Mirco Papini che così avrà una freccia in più al suo arco. La Torre, cresciuto nel club, è passato al settore giovanile della Vis Pesaro in cui è rimasto per tre stagioni per poi ritornare nel suo club con cui ha vinto il campionato di Seconda categoria e poi ha disputo quello di Prima. Una stagione a Saludecio (Prima, sette gol), quindi al Fanano (Terza, sei reti), infine al San Bartolo (Terza Romagna, promozione in Seconda) con cui ha segnato dieci reti in campionato e quattro in Coppa Italia.

“Sono una seconda punta, mi piace giocare per la squadra, puntare l’avversario più che stare spalle alla porta – spiega La Torre – Torno nel club in cui sono cresciuto, i tifosi mi conoscono come un giocatore esuberante, dimostrerò che sono maturato. Ringrazio sotto questo aspetto mister Capobianco, che in quest’ultima stagione ha creduto in me e mi ha dato la spinta giusta per migliorare”.

Il suo obiettivo?

“Arrivo con la volontà di togliermi delle soddisfazioni assieme a Sabatini, che ritrovo con piacere, e ai nuovi compagni in una categoria per me nuova e assai stimolante. E’ una bella sfida. La squadra è ben assemblata, voglio lottare per ritagliarmi uno spazio e conquistare la fiducia del mister segnando qualche gol”.