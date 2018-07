Compra un monopattino elettrico online, ma non lo riceve. Denunciato 24enne per truffa

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 16:45 - 13 Luglio 2018

Un 65enne di San Giovanni in Marignano è caduto nella truffa on-line di un 24enne di Cosenza, individuato e denunciato venerdì per truffa dai Carabinieri. La truffa si basava sulla pubblicazione di un'inserzione, tramite l'applicazione "Market Place di Facebook", relativa a un monopattino elettrico. L'anziano ha versato 300 euro su una carta ricaricabile postepay, senza mai ricevere il monopattino acquistato. Dalle indagini dei Carabinieri di Cattolica è emerso che il 24enne aveva messo in pratica altre quattro truffe analoghe.