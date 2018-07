Arriva 'Paskal Original', reggaeton alla riminese con il brano 'Fatti baciare'. Boom di visualizzazioni su Youtube

Attualità

16:07 - 13 Luglio 2018

Il sound latino imperversa sulla spiagge e nei locali in estate, una vera e propria mania. E c'è chi ha deciso di cavalcare l'onda dei tormentoni latini: si chiama Pasquale Esposito, ha 28 anni ed è nato e cresciuto a Cattolica. Pasquale lavora presso un noleggio di imbarcazioni di spiaggia, ma con il nick "Paskal Original" ha deciso di seguire la sua predisposizione per la musica, una passione che gli ha fruttato nel 2016 un riconoscimento: il Latin Music Award 2016 come "Best Latin Song - Made in Italy", grazie al brano "The Chiero Mujer" con il feat. di Mauro Catalini. Nell'estate 2018 Paskal Original ha lanciato il singolo "Fatti baciare", disponibile su Youtube, dove ha quasi raggiunto le 20.000 visualizzazioni, e Spotify. Mauro, abbandonati i sogni da calciatore a causa di un problema alle ginocchia, ha iniziato a suonare la chitarra a 13 anni. Le prime canzoni, pubblicate su Youtube, e il riscontro del pubblico lo hanno spinto a continuare sulla strada del Raggaeton e del genere Urban.