Tennis, a Canini l'Open del Ct Casalboni: in finale battuto Diego Zanni

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:00 - 13 Luglio 2018

Alessandro Canini ha vinto giovedì sera il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Casalboni, dotato di un montepremi di 900 euro.

La finale proponeva il derby del Tennis Viserba, tra due giocatori che solo pochi giorni fa hanno conquistato insieme la promozione in serie B, ha visto Canini (2.4), testa di serie n.4, coronare la sua fin qui magnifica stagione prevalendo sul 2.5 Diego Zanni per 6-3, 7-5. Il bellariese, istruttore al Ct Venustas, si è aggiudicato un confronto piuttosto equilibrato contro il santarcangiolese Zanni, autore di un bel match, così come di un notevole torneo. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Sergio Lombardi (nella foto), mentre il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Massimo Carli.

Ancora una volta una bella cornice di pubblico ha accompagnato i giocatori nel match-clou che ha chiuso un’ottima edizione, sotto il profilo tecnico e partecipativo, del torneo santarcangiolese.