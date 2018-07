Tennis, nel memorial Cortesi Perla Fabbri batte Marta Lombardini e trionfa sui campi di casa

Sport

Cervia

| 15:51 - 13 Luglio 2018

Perla Fabbri non ha rivali sui campi di casa e trionfa nel tabellone femminile del torneo nazionale di 3° categoria del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi”.

La 3.2 del Ct Cervia, testa di serie n.3, già vincitrice del torneo di categoria in Primavera organizzato dal suo Club, si è imposta giovedì sera in una finale a senso unico per 6-1, 6-3 sulla 3.2 Marta Lombardini, portacolori del Ct Cicconetti (nella foto col giudice di sedia Luciano Donini). Finale molto giovane tra due giocatrici che sicuramente approderanno a categorie più alte.

Intanto Nico Gnoli (3.4 del Ct Cesena) è il primo finalista del maschile, grazie al successo per 6-3, 6-2 su Riccardo Montanari (3.3). Approda alle semifinali il 3.1 Stefano Torrisi, portacolori del Ct Cervia, n.3 del seeding, che ha battuto facilmente 6-0, 6-2 il 3.2 Giacomo Gordini (n.6). Domani alle 15 la seconda semifinale tra Torrisi e Fabio Felicetti.