Giallo a Riccione, in un cantiere operai trovano una pistola con caricatore

Cronaca

Riccione

| 14:28 - 13 Luglio 2018

E' giallo a Riccione per il rinvenimento, avvenuto lo scorso 8 giugno, di una pistola oggetto di furto, durante dei lavori in un ex albergo. La struttura, in stato di abbandono, si trova in zona Marano. La pistola è una Glock completa di caricatore, rubata a maggio nel Teramano. E' stata sequestrata dai Carabinieri che stanno svolgendo le indagini, dirette dal Capitano Marco Califano.