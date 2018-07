Al San Leo Festival protagonista il violino: concerto del maestro Enrico Onofri e dei suoi allievi

Eventi

San Leo

| 13:56 - 13 Luglio 2018

Non si ferma il tributo di San Leo alla grande musica. Sabato 14 Luglio alle ore 21, nel Teatro di Palazzo Mediceo verrà eseguito il concerto finale degli allievi della Masterclass di Violino Barocco (ingresso gratuito).

Sotto l'attenta guida del Maestro Enrico Onofri, originario di Ravenna e leontino d'adozione, indiscussa autorità della musica barocca a livello internazionale, i musicisti-studenti di violino barocco si esibiranno con musiche barocche di Vivaldi, Corelli, Veracini, Telemann, Fontana e altri autori.

Le Masterclass, o classi di alto perfezionamento, si tengono ogni anno nell'ambito del San Leo Festival e sono aperte a giovani musicisti di tutto il mondo. Giovani talenti durante l'estate fanno base a San Leo per partecipare ai corsi che, grazie a docenti di prestigio, agli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a Palazzo Mediceo e in Fortezza, all'atmosfera unica dell'antica "Montefeltro", rendono ancor più vivo il Centro Storico nel quale echeggiano le note degli strumenti e le voci dei cantanti, concludendo poi ogni appuntamento con concerti gratuiti, aperti al pubblico.

Il prossimo appuntamento invece con il San Leo Festival è in programma per Sabato 21 Luglio alle 21.0 in Fortezza: l'ironica ed elegante Simona Marchini e lo straordinario pianista Paolo Restani poteranno in scena "Croce e delizia Signora mia", uno speciale omaggio a Giuseppe Verdi.

Per prenotazioni biglietti San Leo Festival e apericena è consigliabile contattare l'Ufficio Turistico I.A.T. al Numero Verde 800 55.38.00 (Facebook San Leo Festival).