Spara tre colpi di pistola in aria seminando il panico, poi scappa. In casa aveva anche droga

Cronaca

Rimini

| 13:44 - 13 Luglio 2018

Momenti di concitazione in zona San Marino, ai confini con l'Italia, alle 16 di giovedì: un uomo ha esploso tre colpi di pistola in aria ed è fuggito a bordo di un'utilitaria, dirigendosi verso il territorio riminese. La Centrale Operativa Interforze di San Marino ha subito contattato i Carabinieri e al termine di indagini serrate è stato individuato il responsabile: un 22enne albanese, domiciliato in un residence di Miramare. In possesso del giovane una pistola a salve completa di caricatore con all’interno tre cartucce calibro 8 a salve, una scatola con altre 25 cartucce e tre grammi di marijuana. Contestualmente, la Gendarmeria a rinvenuto sul luogo degli spari tre bossoli analoghi a quello dei colpi presenti nel caricatore dell’arma. L’arma e la droga sono stati sottoposti a sequestro: al momento l'albanese è stato segnalato in Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

"Si tratta dell’ennesimo episodio in cui la collaborazione tra le forze di polizia, in questo caso di Rimini e San Marino, consente di risolvere nel migliore dei modi una situazione potenzialmente pericolosa ed in grado di destare un forte allarme sociale", si legge in una nota dell'Arma