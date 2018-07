Germano Reale, a Coriano il pic-nic più "cool" dell’estate

Eventi

Coriano

| 13:36 - 13 Luglio 2018

È sulle colline di Coriano affacciate sul mare tra Rimini e Riccione. La cittadina che molti amano definire la Bolgheri di Romagna, per i suoi vigneti, uliveti e la ricchezza dei suoi prodotti enogastronomici. Un’oasi immersa nel verde, circondata da un prato all’inglese, tanti alberi e una grande piscina. Si chiama “Podere del Germano”, diretto e gestito dalla famiglia Castaldo. Qualcosa di più e diverso da semplice B&B o agriturismo. Al suo interno anche un ristorante con al timone lo chef Oto De Grutola, per più di 10 anni sous-chef del Grand Hotel di Rimini. La sua è 100% cucina del territorio, di quella con erbe, verdure, frutta coltivate nell’orto del podere e materie prime raccolte ogni giorno dai migliori artigiani del cibo del corianese.

Sono gli ingredienti di una ricetta di successo trasformatasi ieri nella prima serata di “L’imboscata”. Nuovo modello di ospitalità e ristorazione, che lega insieme il momento dell’aperitivo, piatti e portate d’alto livello, un pic-nic e le note jazz della “Theataki Swing Band”. E ieri sera (12 luglio) per l'anteprima di una serata destinata a ripetersi nella prima e nell’ultima settimana di agosto, grazie al passa parola e un virale scambio di messaggi sui social, sulla collina di Coriano sono arrivati 300 appassionati della buona tavola e della natura. Ad accoglierli un barbecue curata dalle sapienti mani di chef De Grutola, con salsicce, costine e spalla di maiale tagliata a vista, tutte 100% biologiche, e in arrivo dalla “Fattoria Fontetto”. A fare da contorno le verdure del “Germano Reale”, offerte al naturale, oppure grigliate e al forno. A ribadire la scelta rigidamente territoriale del menù, i vini bio “Valle delle Lepri”: Sangiovese e Rebola.

Per patron Castaldo e chef De Grutola un successo al di là delle aspettative: “La formula piace, i nostri ospiti abituali hanno allargato a macchia d’olio la notizia dell’Imboscata e abbiamo chiuso le prenotazioni già nella giornata precedente alla serata. Bello vedere persone che scelgono Coriano per una aperitivo elgante a fianco della piscina o famiglie che cenano sul prato e tanti bambini con tanto spazio verde per divertirsi. A tenere insieme il tutto la nostra volontà di garantire accoglienza impeccabile e buona cucina. Anche se si cena sotto le stelle e su un prato all’inglese. Prossimo appuntamento nella prima settimana di agosto”.