Sant'Agata Feltria torna al medioevo: rievocazione storica con torneo degli arcieri e tante sorprese

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 13:29 - 13 Luglio 2018

Sabato 14 e sabato 21 luglio, a Sant'Agata Feltria, tornano le storie del Medioevo. Uno dei borghi più suggestivi dell'entroterra di Rimini, celebre per le fiere dedicate al tartufo bianco e al Natale, attende visitatori e turisti anche in estate con una manifestazione nata per celebrare l'epoca medievale: una rievocazione storica con il torneo degli arcieri, una scuola di scherma, balli dell'epoca e banchi allestiti a tema. Ci saranno anche laboratori, giochi dedicati ai più piccoli con burattinai e cantastorie e gli spettacoli con il fuoco. Un'occasione anche per conoscere e visitare la suggestiva Rocca delle Fiabe. Intervista di Riccardo Giannini al presidente Pro Loco Stefano Lidoni.