Notte delle Streghe, ecco i negozi di San Giovanni vincitori del concorso sulla miglior vetrina

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:09 - 13 Luglio 2018

In occasione de "La Notte delle Streghe", è stata proposto, per la II edizione, il concorso per premiare la migliore vetrina stregata, realizzata sul tema dell'evento: le streghe ed il fuoco.

I commercianti marignanesi partecipanti all'iniziativa hanno realizzato, nei giorni precedenti alla manifestazione, la loro vetrina tematica. Con tutte le vetrine partecipanti è stato creato un album su Facebook in cui le persone potevano scegliere le vetrine preferite mettendo "Mi Piace" alle immagini preferite. I like delle persone, insieme al voto dell'equipe della manifestazione, ha decretato i vincitori, che sono stati premiati con un attestato di riconoscimento, una litografia numerata de "La Notte delle Streghe" ed alcune pubblicazioni su San Giovanni in Marignano.

I vincitori del concorso sono:

Fioreria d'Arte-Bomboniere di Monica Mazzini, primo classificato

Erboristeria Artemisia, secondo classificato

Caffe' Bar Turismo, terzo classificato parimerito

Estetica Simona, terzo classificato parimerito

La premiazione si è svolta ieri: i premi sono stati consegnati dal Sindaco Daniele Morelli, dall'Assessore alle Attività Economiche Nicola Gabellini e dall'Assessore alla Cultura Michela Bertuccioli che affermano: "Siamo molto orgogliosi della grande partecipazione del commercio alla buona riuscita dell'evento "La Notte delle Streghe" ed anche della creatività dimostrata nella realizzazione delle vetrine tematiche. Siamo anche molto felici della risposta delle persone: oltre 600 i "Mi piace" complessivi raccolti dai 18 esercizi marignanesi partecipanti. Appuntamento dunque alla prossima edizione!"