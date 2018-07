Novafeltria, nomadi prendono casa nel parcheggio vicino al Tanha sulla Marecchiese. Arrivano Vigili e Carabinieri

Cronaca

Bagno di Romagna

| 14:52 - 13 Luglio 2018

Mentre a Rimini impazza il dibattito per trovare sistemazione ai nomadi, in previsione della demolizione del campo di via Islanda, nell'entroterra ha suscitato clamore, nella cittadinanza, l'arrivo di quattro carovane sulla Marecchiese, in località Borgnano, nel comune di Talamello e alle porte di Novafeltria. I nomadi si sono installati in un'area pubblica di protezione civile, nei pressi della nuova piscina Tanha: non si tratta di un'area camper adibita alla sosta di camper e roulotte. Soprattutto non c'è stata alcuna autorizzazione da parte del Comune di Talamello: gli inattesi "campeggiatori" hanno sbandierato un documento, sicuramente un falso, come precisano dal Comune. Polizia Municipale e Carabinieri sono intervenuti prontamente, venerdì mattina, identificando i presenti. Sono in corso le operazioni di sgombero. I nomadi si sono anche allacciati alla linea di servizi per elettricità e acqua.