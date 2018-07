Irama, il vincitore di Amici ospite venerdì 27 luglio al parco acquatico Atlantica di Cesenatico

Eventi

| 12:22 - 13 Luglio 2018

Venerdì 27 luglio al parco acquatico Atlantica di Cesenatico è in programma Atlantica by Night fino alle 22. Dalle 19.30 alle 22: dj set, piscina onde aperta e ospite Irama, il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La serata si aprirà con un dj set e alle 20.30 arriva Irama. Prevista l’esibizione live del suo ultimo singolo di successo “Un giorno in più”. Irama, dopo aver calcato nel 2016 il palco del Festival di Sanremo e del Coca Cola Summer Festival, è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del talent show andato in onda sulle reti Mediaset.

Acclamato da settimane da pubblico e professori, è stato incoronato vincitore della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Il grande parco acquatico di Cesenatico, con le sue sei piscine e oltre mille metri di acquascivoli, propone ogni giorno un ricco programma di attività per tutta la famiglia con animazione, baby club, giochi aperitivo e balli di gruppo.

In occasione della serata di venerdì 27 luglio rimarranno aperti anche i punti di ristoro per chi deciderà di cenare ad Atlantica con una ricca offerta gastronomica che va dai primi di pesce, spiedini e fritto misto, fino a hamburger, hot dog e piadine.

Venerdì 27 luglio chi entra al parco durante la giornata, acquistando un biglietto intero potrà rimanere fino alle 22 aggiungendo un biglietto supplementare di soli 5 euro.

Per tutti coloro che, invece, entreranno al parco solo per la serata, alle 19.30 riaprirà la biglietteria. Il prezzo del biglietto (ingressi limitati), valido fino alle 22, è di euro 12 ed è già acquistabile in prevendita presso la biglietteria di Atlantica aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 17. Per info 0547.83654