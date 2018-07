Rimini, ruba dagli scaffali e scappa con il cibo nei pantaloni. Arrestato 30enne per rapina

Cronaca

12:08 - 13 Luglio 2018

Ruba dagli scaffali e nasconde il cibo nei pantaloni: scoperto, spintona la sicurezza del supermercato. A finire nei guai un 30enne di origine foggiana, con precedenti e già noto alla Forze dell'Ordine. I Carabinieri sono intervenuti nella serata di giovedì in un supermercato in zona Darsena a Rimini. Il 30enne era stato notato dalla sicurezza del negozio mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali, come se volesse essere sicuro di non essere visto. Una volta trovatosi in una corsia da solo, ha preso dei generi alimentari nascondendoli nei pantaloni. Un addetto alla sicurezza, che già lo stava tenendo d'occhio, ha avvisato i Carabinieri e ha intimato al 30enne di fermarsi. Vistosi scoperto il rapinatore ha spintonato violentemente l'uomo cercando di fuggire, venendo però bloccato dai militari. La merce, del valore di circa 40 euro, è stata restituta.

Il 30enne, arrestato in flagranza, deve rispondere di rapina. Processato per direttissima è stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, ed al pagamento di una multa di 1000 euro.

L'attenzione dei Carbinieri rimane alta "in considerazione del fatto che il fenomeno dei reati contro il patrimonio registra dati rilevanti che richiedono un’efficace e costante azione di contrasto al fine di rassicurare la cittadinanza ed incrementare la percezione di sicurezza.

Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri per arginare il fenomeno delittuoso in questione."