Gli eventi da non perdere a Rimini e in provincia nel weekend. Musica, sport e tanto divertimento

Eventi

Rimini

| 12:05 - 13 Luglio 2018

Un week-end per tutti i gusti, dall’enogastronomia ai live e tanto sport, il divertimento è assicurato. Se non avete ancora organizzato il vostro fine settimana, vi diamo qualche consiglio per trascorrerlo al top!





MUSICA E CONCERTI





Ragazzine in fermento per l'arrivo a Cattolica di Benji & Fede. Il duo idolo delle teenager è in tour, e farà tappa all'Arena della Regina il 13 luglio. Le porte si apriranno alle 19 ma l’inizio del concerto è previsto per le 21.15.





I Baustelle aprono la XXXIV edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Arts: sabato 14 luglio alle ore 21 sul Sagrato della Chiesa Collegiata la band di Montepulciano presenta i brani del nuovo disco L’amore e la violenza vol. 2, il seguito del primo volume uscito nel 2017, assieme ad altre composizioni del loro repertorio. QUI tutte le info.





Un nuovo tipo di divertimento all’Aquafan di Riccione, dal 15 luglio al 19 agosto, con gli appuntamenti Night&Day – Walky Cup Version. Per l’occasione Aquafan si trasformerà in un vero e proprio villaggio, aperto no stop da mattina a sera. Si parte domenica 15 luglio con una star assoluta dell’estate italiana: J-Ax. I biglietti stanno già andando a ruba e i fan del rapper e produttore discografico, arriveranno da ogni angolo d’Italia.





Luglio è il mese della lirica per la città di Novafeltria. Numerosi cantanti e studenti de La Musica Lirica USA, un grande summer program diretto dal soprano Brygida Bziukiewicz Kulig, diventano parte integrante della vita cittadina per più di un mese. Nelle giornate di venerdì 13 e domenica 15 luglio, al Teatro Sociale della città, andrà in scena uno dei capolavori della tradizione operistica italiana: Lucia di Lammermoor, opera seria in 3 atti di Salvatore Cammarano musicata da Gaetano Donizetti. QUI tutte le info.





Sono due gli appuntamenti che Rimini Classica propone per questo fine settimana. Si inizierà sabato 14 luglio alle ore 17.00 nello splendido terrazzo sul mare di Ca' Bianca di Montefiore Conca (RN) con una passeggiata nel bosco con guide che illustreranno la flora e la fauna locali, poi un cestino/aperitivo offerto a tutti i partecipanti ed infine il concerto del Trio Schumann. Il secondo appuntamento sarà il tradizionale Concerto all'alba domenica 15 luglio alle ore 5.15 nella Terrazza del Nettuno di America Graffiti in Piazza Kennedy a Rimini. Questa volta il concerto sarà dedicato alla musica dell'Anima, che così bene si sposa con il sole nascente: il Blues.





MANIFESTAZIONI E ENOGASTRONOMIA





La XIX edizione di Mons Cerignonis, il principale evento montecerignonese e appuntamento centrale per le Marche e la Romagna, è in programma da venerdì 13 a domenica 15 luglio a Monte Cerignone (PU). Tutto il borgo si sta preparando con la realizzazione di scenari e allestimenti per riportare nel medioevo l’intero territorio e chi vorrà godere della festa e dello spettacolo. QUI tutte le info.





Venerdì 13 e sabato 14 luglio a Coriano è il momento di “BirriAmo!”. Quest' anno la rinomata Festa della Birra Artigianale, evento ideato e organizzato dalla Pro Loco Coriano (RN), si avvale della preziosa collaborazione della Condotta Slow Food di Rimini e San Marino. Un’esplosione di gusti e di sapori con le deliziose birre artigianali, il finger food e la musica che farà risuonare l’intero borgo.





Se c'è un luogo della provincia di Rimini che possa ormai essere considerato il crogiolo, il punto di incontro, il luogo di elezione tra il territorio e le sue (ma non solo) DOC e tipicità enogastronomiche di mare e di terra, questo è senza ombra di dubbio il Borgo San Giuliano che si appresta i prossimi 13 e 14 Luglio ad entrare nel vivo della XVI° Edizionedi P.assaggi di Vino sul ponte di Tiberio e dintorni. QUI tutte le info.





Torna a Montefiore Conca l’appuntamento con Rocca di luna che, quest’anno, giunge alla 25esima edizione. Sabato 14 luglio le vie e le piazze del borgo si riempiranno di musica, spettacolo e divertimento per grandi e bambini. QUI tutte le info.





A Poggio Berni in provincia di Rimini c’è la Sagra della Bistecca Fiorentina. Dal 13 al 15 luglio la Pro loco Poggio Berni organizza tre giorni di gastronomia, musica e intrattenimento, con il tipico piatto toscano oppure grigliata di carne e antipasto. QUI tutte le info.





MOSTRE





Chi l’ha detto che i pesci sono tutti uguali e inespressivi? Il duo di fotografi riminesi PARITANI (Roberto Pari e Sergio Tani), ha dato vita ad un’idea artistica originale e ironica che si è tradotta nella ricostruzione dei frame dei film più famosi e amati dal grande pubblico con dei protagonisti d’eccezione, i pesci del nostro mare. Nuovo Cinema Adriatico è il titolo del singolare percorso espositivo che si potrà visitare fino al 19 agosto a Riccione (Villa Mussolini, tutti i giorni dalle 21 alle 24, ingresso libero).





Non si ferma l’emozione della grande arte immersiva a Rimini: dopo il successo di pubblico e di critica dei primi quattro mesi di apertura, Caravaggio Experience, il viaggio multisensoriale dentro la vita e le opere di Michelangelo Merisi, prolunga la sua permanenza alla Sala dell’Arengo in piazza Cavour fino al 30 settembre.





SPORT





Riccione è pronta ad accogliere sabato The Color Run powered by Skittles, la 5km non competitiva organizzata da RCS Sport – RCS Active Team, giunta quest’anno alla sua sesta edizione italiana. Una versione tutta sunsetcon partenze al tramonto, in cui andrà in scena una manifestazione rinnovata e ancora più splendente della “fun race più divertente del Pianeta”.





Sabato torna Run Rise Rimini for Mutoko, un'occasione per provare la sensazione di correre o camminare guardando il sole sorgere. Sono previsti due percorsi da 3 e 6.5 km. Partenza all’alba alle ore 5.40 circa dal bagno 34 e passeggiata sulla pista ciclabile/battigia a tappe.





Si disputerà a Rimini la finale di Gazzetta Dream Cup sabato 14 luglio (di fronte ai Bagni 25 – 26) e impegnerà le 32 squadre e i loro 320 giocatori in 12 ore di gioco, con gare suddivise in 8 gironi su 2 campi da calcetto. In occasione dell’evento saranno organizzate attività coinvolgenti anche per il pubblico. La vincitrice di Gazzetta Dream Cup si aggiudicherà il titolo di qualificata italiana e volerà alla Coppa del Mondo di Calcio a 5 a Shanghai a Settembre 2018, dove avrà l’onore di vestire la maglia azzurra e rappresenterà l’Italia nella competizione mondiale.





A Rimini Fiera fino a domenica c’è Sportdance: danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. L’evento prevede competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani.





DISCOTECHE





Venerdì al Top Club Show Dinner: "La Suite", la nuova, meravigliosa terrazza davanti al mare, aperitivo, cena-spettacolo con Max Monti e Marco Benini, after dinner "Summer House Music" con Fabrizio Fratta & White Angel.





Venerdì la discoteca Villa delle Rose si colora ancora una volta con i colori dell’amore. Fate spazio, sulla pista da ballo arriva Power of Love con Francis Galante.





Sabato 14 luglio si torna a ballare al Byblos Riccione. In consolle Dj Benny, Max Monti e Franz Frisani: dallo stile inconfondibilmente mediterraneo, uno show dinner club di grande fascino.





Il Cocoricò festeggia, con una” Memorabilia Reunion”, i suoi 30 anni di attività. Sabato 14 luglio a partire dalle 23,00 gli artisti che hanno scritto la storia della Piramide e non solo, le voci che hanno accompagnato le notti di intere generazioni di appassionati si ritroveranno dietro la console, per dar vita ad una lunga ed indimenticabile notte che ripercorrerà la straordinaria storia del Cocoricò. A far da guida ci saranno i padri fondatori della Piramide, Cirillo & Saccoman.