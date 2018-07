Si sente male durante il bagno, muore turista italiana a Rimini, inutili i soccorsi

Cronaca

Rimini

| 11:49 - 13 Luglio 2018

Una turista italiana di cui non sono note le generalità è morta venerdì mattina in spiaggia a Rimini. La signora, una cliente del bagno 146, sarebbe stata stroncata da un malore mentre si trovava in acqua all'altezza del bagno 147. Sul posto per i soccorsi personale del 118 che ha tentato, purtroppo senza successo, di rianimare la signora. Presente anche il personale della Capitaneria di Porto.