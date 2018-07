Tennis, al Trofeo del Gelso in evidenza Bilardo, Spimi e Calbini. Sabato scatta il torneo giovanile Under 14 e 16

Sport

Bellaria Igea Marina

| 11:13 - 13 Luglio 2018

Macina risultati il tabellone di 3° categoria del torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il Trofeo del Gelso (500 euro di montepremi). In bella evidenza sui campi di Igea il forlivese Jacopo Bilardo, promessa del tennis azzurro, Nicolas Spimi, altro giovane tesserato per il Tc Riccione, ed il cattolichino Federico Calbini (Ct Cerri).

2° turno: Luca Amati (3.3)-Andrea Bianchi (3.3) 6-4, 6-4. 3° turno: Simone Piraccini (3.3)-Francesco Maria Missere (3.2) 7-5, 2-6, 6-3, Jacopo Bilardo (3.2)-Luca Amati (3.4) 6-3, 6-0, Federico Calbini (3.2)-Vincenzo D’Iorio (3.5) 7-5, 6-1, Nicolas Spimi (3.2)-Alberto Scafoletti (3.3) 0-6, 6-4, 6-3.

Intanto da sabato, sempre al Ct Venustas, si gioca il torneo Under 14-16, il Trofeo del Gelso giovanile, tappa del circuito regionale con 39 iscritti.