Jimmy Ghione sui gonfiabili del BoaBay di Rimini, in versione baywatch con la famiglia

Attualità

Rimini

| 11:08 - 13 Luglio 2018

Giovedì Jimmy Ghione di Striscia La Notizia è stato graditissimo ospite del Bagno 54 di Rimini: il popolare conduttore e inviato del telegiornale satirico in onda su Italia 1, con cui collabora dal 1998, ha voluto provare l'emozione di salire sui gonfiabili galleggianti di BoaBay, dove ha trascorso un'ora di puro divertimento e adrenalina.

Jimmy Ghione è da sempre un grandissimo fan dei parchi di divertimento della Riviera Romagnola, e non ha voluto farsi scappare l'occasione di "testare" personalmente l'originale parco acquatico galleggiante più grande del mondo nel mare di Rimini in compagnia dei suoi figli.