Cattolica Calcio, alla corte di mister Angelini il giovane difensore Scoccimarro

Sport

Rimini

| 11:04 - 13 Luglio 2018

Uno dei volti nuovi nel gruppo degli under del Cattolica Calcio è il difensore pesarese Dennis Scoccimarro, classe '99, ex Villa San Martino e Vis Pesaro in cui ha militato nel settore giovanile fino alla Juniores.

"Sono molto felice di essere arrivato al Cattolica - confessa - una piazza importante per la categoria, in cui si respira entusiasmo dopo la promozione in Eccellenza, un campionato per me nuovo. Ho recuperato la condizione dopo la rottura del crociato, che mi ha costretto ai box per buona parte della passata stagione, la voglia di fare bene è tanta. Spero di poter dare il mio contributo assieme alla squadra".

Conosce qualche giocatore della rosa?

"Sì, conosco Filippo Bacchielli, così come il presidente Visino e il direttore sportivo Buccolo. Devo ammettere che la società mi ha fatto un'ottima impressione. Inoltre ho un buon rapporto con mister Angelini, che mi ha già allenato qualche anno fa, penso che potremo vivere un campionato tra i gradini alti del rank, sono molto fiducioso".