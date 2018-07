Riccione, spiaggia sicura: interventi di ripascimento con 500 metri cubi di sabbia

Attualità

Riccione

| 10:59 - 13 Luglio 2018

Sono state eseguiti nella notte, tra giovedì e venerdì, gli interventi di ripascimento in alcuni tratti di arenile erosi durante gli ultimi eventi atmosferici. Per far fronte alle necessità di messa in sicurezza della balneazione, in corrispondenza di alcuni punti dei fondali e per poter riprofilare il litorale, sono stati necessari circa 500 metri cubi di sabbia di ottima qualità. “ L’operazione di messa in sicurezza - commenta l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi - è stata svolta celermente e in maniera accurata in orario notturno per far si che le attività non subissero alcun disagio dall’intervento. Ringrazio per la disponibilità gli operatori di spiaggia coinvolti dall’operazione. Venerdì mattina i bagnanti hanno potuto regolarmente godere della spiaggia così come i bagnini, in vista del fine settimana, potranno presentare l’arenile in tutta sicurezza.”