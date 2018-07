Compilation del Bounty Rimini appena uscita è già in vetta alle classifiche

Attualità

Rimini

| 10:53 - 13 Luglio 2018

È uscita soltanto tre giorni fa, ma è già balzata in vetta alle classifiche la nuova compilation del Bounty di Rimini, il celebre locale a forma di galeone settecentesco che da oltre 25 anni si conferma come uno dei più amati della Riviera. Proprio come il Bounty registra regolarmente il “tutto esaurito”, sbriciolando record dopo record in termini di affluenza e di vendite, così anche la compilation può vantare già numeri da capogiro.

Nella classifica di Dance di iTunes, il portale di riferimento per eccellenza della musica, Bounty Volume 1 si è piazzata immediatamente in prima posizione, superando “mostri sacri” come DeeJay Time, l’arcinota compilation estiva di Radio DeeJay, Papeete Beach Compilation, Blue Marlin Ibiza e persino gli album di David Guetta e dell’indimenticato Avicii.

Nella classifica generale, dove sono contemplati tutti gli artisti e i generi musicali – da Vasco Rossi ai Pink Floyd, da Noemi a Lucio Dalla – la prima compilation del Bounty si è subito guadagnata un ottimo piazzamento, arrivando fra le prime dieci posizioni.

Un successo al di là di ogni aspettativa, dunque, per un progetto che il titolare del Bounty, Giuliano Lanzetti, accarezzava da tempo. Un progetto che è poi stato realizzato con la produzione di Marcello Sutera, fondatore dell’etichetta discografica Collettivo Funk Music Publishing. Bounty Volume 1 è una selezione ricercata di diciannove brani musicali “deep house”, un sotto-genere della musica house caratterizzata dalla prevalenza del basso. Alla compilation hanno collaborato i dj più noti della Riviera: da Jari Romano, dj resident del Bounty, a Dj Capoz, da Enrico Boldrini ai Dual Size, due giovani dj pesaresi già affermati sulla scena della Riviera. E ancora: Andrea Nicoletti, André Cardillo, Corrado Alunni, Sylvain Le Kick e la partecipazione straordinaria di Kelly Joyce.

“Bounty Volume 1 ha le carte in regola per diventare la colonna sonora dell’estate, in Riviera e non solo”, dichiara entusiasta Giuliano Lanzetti. “Da oltre 25 anni, il nostro segreto è sempre lo stesso: regalare emozioni. La compilation del Bounty permette a tutti di rivivere un po’ di quell’atmosfera che noi, ogni sera, riusciamo a creare qui nel locale. Ascoltarla sarà come salire a bordo della nostra nave del divertimento”.

La compilation è disponibile sia in versione CD-ROM e chiavetta USB presso lo stesso locale, sia nei più famosi store digitali (Spotify, I-Tunes, Google Play, Apple Music, Amazion, Tim Music, Deezer, You Tube Red).