Negli uffici postali riminesi "Postefuturo Per te", una nuova polizza per gestire i risparmi

| 10:50 - 13 Luglio 2018

In tutti gli uffici postali della provincia di Rimini è in corso una campagna mirata alla gestione del risparmio secondo le proprie esigenze, anche quando cambiano nel corso del tempo. “Postefuturo Per te” è il prodotto ideale per amministrare i propri risparmi per un futuro più sereno, grazie alle sue particolari e innovative caratteristiche: flessibilità nei versamenti (premio unico o ricorrente con possibilità di versamenti aggiuntivi), rivalutazione del capitale investito con la possibilità di godere degli interessi maturati dal contratto fin dal primo anno attivando l’opzione cedola, garanzia del capitale assicurato con la liquidazione di un importo almeno pari ai premi versati in caso di decesso dell’assicurato o pari ai premi investiti in caso di riscatto.

“Postefuturo Per te” consente di modificare in qualsiasi momento i beneficiari dell’investimento; come per tutti i contratti assicurativi, il capitale assicurato è impignorabile e non può essere sequestrato.

Con questo nuovo prodotto, la compagnia assicurativa Poste Vita conferma e rafforza gli elementi chiave del percorso strategico che ha consentito di costruire nel tempo un solido rapporto di fiducia con la propria clientela, conquistando una posizione di leadership nel mercato italiano.