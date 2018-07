Teenager in fermento, il 13 luglio Benji & Fede in concerto a Cattolica

Eventi

Ragazzine in fermento per l'arrivo a Cattolica di Benji & Fede. Il duo idolo delle teenager è in tour, e farà tappa all'Arena della Regina il 13 luglio. Le porte si apriranno alle 19 ma l’inizio del concerto è previsto per le 21.15. Tre album e tre numeri 1 in classifica per il duo fenomeno nella musica pop degli ultimi anni che hanno ottenuto il podio nella charts di vendita con “20:05” nel 2015, con “0+” nel 2016 e ora con “Siamo solo noise” e che hanno registrato per due tour consecutivi il sold out in tutte le principali città italiane in cui si sono esibiti. Il successo di Benji & Fede viene considerato "unico e raro" visto che è arrivato senza talent e senza provenire dalla scena rap, pionieri del web. Ingresso: 30 euro più prevendita. I biglietti sono disponibili su Ticketone. Info : 0541 1613200 - 340 7271065.