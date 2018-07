Europa League, il Tre Fiori travolto da una goleada del Ruder Velenje: 7-0

Sport

Repubblica San Marino

| 00:26 - 13 Luglio 2018

Nel match di andata del primo turno preliminare dell’Europa League, il Tre Fiori è stato pesantemente sconfitto sul campo del Rudar Velenje. Dopo aver chiuso i primi quaranta cinque minuti con un solo gol di passivo (rete di Tusic) la squadra di Cecchetti - già nella storia del calcio sammarinese per aver superato un turno di Europa League - ne prende altri sei se sul campo del Rudar. Nella ripresa la formazione di casa dilaga andando in gol con Radic (doppietta), Parfitt, ancora con Tucic, autogol di Della Valle e infine Solomun. Giovedì il ritorno in casa.