A spasso per le vie del centro di Bellaria ma era ai domiciliari: arrestato 58enne

Bellaria Igea Marina

| 16:51 - 12 Luglio 2018

Un 58enne, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, è finito in carcere per essere evaso dai domiciliari, disposti nel corso di un procedimento che lo vede indagato per spaccio di droga. Mercoledì i Carabinieri si sono recati presso la sua abitazione per il controllo di routine, ma il 58enne era assente. I Carabinieri lo hanno trovato mentre camminava per le vie della città: è stato arrestato, ma si è giovato nuovamente dei domiciliari, benché con il braccialetto elettronico.

Commenta l'Arma in una nota: "L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati".