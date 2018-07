Già nei guai per spaccio, viene visto e fermato al Parco Cervi: 20enne nigeriano aveva 2 etti di marijuana

Cronaca

Rimini

| 15:53 - 12 Luglio 2018

Mercoledì sera un 20enne nigeriano, da alcuni anni domiciliato a Rimini, è stato arrestato dai Carabinieri in zona Parco Cervi. Il giovane si trovava in una stradina secondaria: già noto alle forze dell'ordine, per i suoi precedenti in materia di spaccio, alla vista della pattuglia dei Carabinieri ha provato ad allontanarsi. Le perquisizioni personale e domiciliare hanno permesso il rinvenimento di 22 involucri in cellophane contenenti 220 grammi di marijuana, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e la somma di 100 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. L'arresto del 30enne è stato convalidato con applicazione di misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Rimini e la presentazione presso la Polizia Giudiziaria tre volte alla settimana.