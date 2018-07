Oggi divorziare costa meno. A Rimini numeri in crescita: nel 2018 già 42 divorzi e 20 separazioni

Attualità

Rimini

| 14:39 - 12 Luglio 2018

Dal 2015, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare avvalersi di una procedura più veloce. Si tratta di uno strumento reso possibile grazie alle “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione” rese subito operative nel Comune di Rimini, a partire dal 2015. Già durante il primo anno furono 59 i divorzi e 38 le separazioni effettuate davanti all'ufficiale di stato civile, cresciute nel 2016 rispettivamente a 90 divorzi e 46 separazioni e stabilizzate nel 2017 con 83 divorzi e 53 separazioni; stesso trend anche nel 2018 dove, ad oggi, sono 42 i divorzi e 20 le separazioni consumate nel Comune di Rimini.

“A Rimini - spiega l'Amministrazione comunale - abbiamo esaudito le disposizioni previste dalla legge, nella previsione di offrire un servizio importante per i cittadini. In sostanza, alle coppie che intendono separarsi o divorziare in modo consenziente, la legge permette di non doversi più recare in Tribunale, ma di potere effettuare tale operazione direttamente negli uffici comunali di Stato civile, risparmiando soprattutto spese legali. Un servizio che va nella direzione di sburocratizzare il più possibile i servizi ai cittadini, soprattutto in un ambito già così delicato come quello delle separazioni. Diritti civili e risparmio economico e di tempo per i cittadini sono i due grandi assi che reggono questo strumento che si conferma anno dopo anno”.