Notte Rosa, niente estintori e niente pulizia nei luoghi di lavoro. Sei imprenditori denunciati, pioggia di sanzioni

Cronaca

Riccione

| 14:29 - 12 Luglio 2018

Non solo attività finalizzate al controllo, alla prevenzione e repressione dei reati. In occasione del weekend della Notte Rosa, i Carabinieri di Riccione e il Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno svolto specifici controlli a una ventina di attività commerciali, bar, ristoranti e locali. Sei le persone denunciate: un 56enne albanese, titolare di un ristorante a Riccione, per l'impiego di un lavoratore in nero, extracomunitario, sprovvisto di permesso di soggiorno; nonché per omessa visita medica e formazione professionale. Un 29enne napoletano residente in Valconca, un 31enne milanese e un 62enne riccionese, titolari di ditte di ristorazione tra Cattolica e Riccione, sono stati invece denunciati per omessa predisposizione di mezzi di estinzione incendi; il 62enne dovrà anche rispondere della mancata predisposizione della cassetta di primo soccorso, stesso motivo che ha portato alla denuncia di un 68enne riccione titolare di una struttura ricettiva della Perla Verde. Il sesto denunciato è un 47enne pugliese, residente a Riccione, titolare di una ditta di ristorazione della Perla Verde, anch'egli inadempiente all'obbligo di predisposizione di mezzi d'estinzione e per omessa pulizia dei luoghi di lavoro. Nel complesso sono state elevate ammende per 61.000 euro e irrogate sanzioni amministrative per 5800 euro.