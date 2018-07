Si nasconde dietro un'auto per spacciare droga, ma viene beccato mentre la vende a un minore

Cronaca

Riccione

| 14:19 - 12 Luglio 2018

Nella notte dell'11 luglio i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 54enne napoletano, nullacente e pregiudicato: l'uomo, defilato dietro un'automobile in sosta, è stato visto dai Militari in viale Virgilio mentre cedeva marijuana a un turista minorenne, residente nel modenese. Il 54enne aveva con sé qualche grammo della stessa sostanza stupefacente ed è finito in manette. Il minorenne è stato invece segnalato in Prefettura quale assuntore di stupefacenti.