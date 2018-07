Circa 350 kg di vongole prive di requisiti di tracciabilità, scatta sanzione da 1500 euro

Cronaca

Cattolica

13:08 - 12 Luglio 2018

Durante un'attività di controllo, la Guardia Costiera di Cattolica ha sequestrato 350 kg di vongole prive dei requisiti di tracciabilità previsti dalle normative comunitarie e nazionali. Le vongole sono state sequestrate e gettate in mare, essendo ancora allo stato vivente. Il responsabile è stato sanzionato con un verbale di 1500 euro. Le attività della Guardia Costiera, rientranti nell'operazione "Mare Sicuro", hanno portato inoltre a sanzioni per 8000 euro a carico di diversi concessionari di stabilimenti balneari tra la "Regina" e Misano Adriatico, per il mancato rispetto della normativa sull'uso del demanio marittimo.