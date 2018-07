Il Verucchio Music Festival apre con il concerto dei Baustelle il 14 luglio

Eventi

| 12:35 - 12 Luglio 2018

I Baustelle aprono la XXXIV edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Arts: sabato 14 luglio alle ore 21 sul Sagrato della Chiesa Collegiata la band di Montepulciano (Francesco Bianconi: voce, chitarre, synth, organo. Rachele Bastreghi: voce, synth, piano elettrico, clavinet, organo, percussioni. Claudio Brasini: chitarre). presenta i brani del nuovo disco L’amore e la violenza vol. 2, il seguito del primo volume uscito nel 2017, assieme ad altre composizioni del loro repertorio.

Baustelle (parola di origine tedesca da pronunciare in assoluta libertà) è un gruppo nato a Montepulciano, provincia di Siena, nel 1996. Alcuni demo aprono la strada all’esordio discografico con “Sussidiario illustrato della giovinezza”, prodotto artisticamente da Amerigo Verardi – eroe di culto del rock/pop nazionale già dagli anni ‘80 – e uscito nel giugno del 2000 per l’etichetta indipendente Baracca e Burattini. Il CD incuriosisce pubblico e addetti ai lavori per la personalità messa in luce nell’amalgamare la miglior canzone d’autore italiana e francese, la new wave, l’elettronica vintage, la bossa nova, le colonne sonore degli anni ‘60 e ‘70: non a caso nei referendum dei mensili “Mucchio Selvaggio” e “Musica & Dischi” si impone come “debutto italiano dell’anno”. Seguono album di successo, singoli suggestivi che segnano una generazione (come “Un romantico a Milano” o “Charlie Fa Surf”). Il 13 gennaio 2017 pubblicano “L’amore e la violenza”, il settimo disco di inediti, certificato Disco D’Oro, anticipato dal singolo “Amanda Lear”. Dopo l’uscita dell’album i Baustelle iniziano un tour di quasi cinquanta concerti (quasi interamente sold-out). A febbraio del 2018, dopo tre mesi di silenzio, a sorpresa viene annunciata la pubblicazione di un nuovo album di inediti, uscito nel mese di marzo 2018 “L’amore e la violenza vol.2. Dodici nuovi pezzi facili”.