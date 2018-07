Aquafan di Riccione, estate in musica e parco aperto anche la notte. Arriva J-Ax

Eventi

Riccione

| 12:32 - 12 Luglio 2018

Un nuovo tipo di divertimento all’Aquafan di Riccione, dal 15 luglio al 19 agosto, con gli appuntamenti Night&Day – Walky Cup Version. Per l’occasione Aquafan si trasformerà in un vero e proprio villaggio, aperto no stop da mattina a sera. Il parco acquatico di Riccione, il più famoso d’Europa, per sei domeniche di fila - organizzate in collaborazione con Dams Agency -, aprirà infatti i cancelli alle 10 e coinvolgerà il pubblico fra scivolate, tintarelle, animazioni, schiuma party, dj set resident, sorprese e tanta musica, fino alle 23.

La famosa disco Walky Cup, all’interno di Aquafan, diventa il fulcro di tutti i concerti di questa estate 2018: la più colorata di sempre, come la sua Maxi Onda nell’appuntamento quotidiano delle 14:30 in Piscina Onde. Da qui sono passati tantissimi vip e star della musica nazionale e internazionale. Proprio sul palco della Walky Cup è nato il successo di Jovanotti, degli 883. Proprio qui un animatore di nome Fiorello esordiva in tv. Oggi la Walky Cup torna a far scatenare il grande pubblico di Aquafan con i protagonisti della scena nazionale e internazionale trap, rap, EDM e hip hop.

Si parte domenica 15 luglio con una star assoluta dell’estate italiana: J-Ax. I biglietti stanno già andando a ruba e i fan del rapper e produttore discografico, arriveranno da ogni angolo d’Italia.