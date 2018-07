Le ragazze della 360 sport di Morciano conquistano la promozione in D2 di tennis

Sport

| 12:29 - 12 Luglio 2018

Una stagione da incorniciare per le ragazze della società ‘360 Sport’ di Morciano di Romagna. Nei giorni scorsi Sara Pretelli e Alessia Cervellieri, rispettivamente di 24 e 15 anni, hanno infatti trionfato nel campionato regionale a squadre di tennis categoria D3. Una vittoria che è valsa alle due tenniste la promozione in categoria D2. Pretelli e Cervellieri, guidate dal capitano della squadra Antonio Vicelli, hanno affrontato e battuto, in una finale combattutissima, il TC Pode (Piacenza) con il risultato di 7-5 e 6-4 al doppio decisivo. Alle ragazze vanno i complimenti di tutto lo staff di ‘360 Sport’ e degli appassionati di tennis morcianesi. Sempre nei giorni scorsi si è concluso, con la premiazione finale, il Torneo giovanile under 10/12/14 e 16 organizzato da ‘360 Sport’ e andato in scena sui campi in terra rossa di via Stadio a Morciano. In evidenza gli ‘alifieri’ di casa, Luca Butti e Pietro Perfetto, che hanno conquistato un secondo posto nelle categorie under 10 maschile e under 14 maschile. Ecco i nomi dei vincitori nelle diverse categorie. Under 10 maschile: 1) Nicolò Satta; 2) Luca Butti (360 sport); Under 12 maschile: 1) Edoardo Dionigi; 2) Andrea Bacchini. Under 14 maschile: 1) Tommaso Bonarota; 2) Pietro Perfetto (360 sport); Under 14 femminile: 1) Valentina Bandi; 2) Sofia Romualdi; Under 16 maschile: 1) Luca Bartoli; 2) Alessandro Sepede.