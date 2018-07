Oltre 4000 km a piedi a 85 anni, la grande sfida di Alessandro Belliere

Attualità

Emilia Romagna

| 12:03 - 12 Luglio 2018

Giovedì tocca Bologna l'alpino-paracadutista Alessandro Bellière, che sta compiendo una 'camminata' programmata di oltre 4.000 km a quasi 85 anni. Bellière è stato uno dei primi 50 alpini italiani a ottenere il brevetto di paracadutismo d'alta montagna, 'specialità nella specialità' istituita nel '52 a Bressanone, alla Brigata alpina Tridentina. Nella tappa bolognese Bellière è accompagnato da una delegazione dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, alla quale è iscritto con tessera numero 10. Nel suo viaggio a piedi tocca tutti i capoluoghi di regione, percorrendo 4.245 km in 146 tappe. Prossima tappa sarà Firenze passando dall'entroterra emiliano romagnolo, l'edizione 2018 della camminata si concluderà a Palermo il 24 ottobre, giorno del suo 85esimo compleanno. Il suo desiderio è incontrare giovani e anziani per promuovere lo sport e un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Nativo di Parma, Bellière è al quarto giro d'Italia a piedi, per un totale di oltre 16mila km. Foto Bernardo Baluganti.