Nascose il cane: altri sei mesi di carcere per Eddy Tavares ex fidanzato di Gessica Notaro

| 11:43 - 12 Luglio 2018

Eddy Tavares, ex fidanzato di Gessica Notaro, condannato a dieci anni di carcere per averla sfregiata con l'acido, ha riportato un'altra condanna per l'omessa custodia del suo cane. Ne dà notizia il Resto del Carlino e il Corriere di Rimini. Qualche giorno fa, infatti, il tribunale di Rimini, lo ha condannato per una vicenda legata al suo pitbull, per i cui maltrattamenti era già finito nei guai. Prima dell'aggressione a Gessica, infatti, il tribunale gli aveva prima sequestrato il cane, Shark, per maltrattamenti, poi glielo aveva riaffidato come custode. Proprio nei giorni dell'aggressione, però, Shark era sparito e per lui era arrivata anche la denuncia per omessa custodia, sfociata nella condannata. Shark, poi, era stato ritrovato a casa di un amico. La condanna si aggiunge ai dieci anni per l'aggressione ai sei e mezzo per lo stalking e il maltrattamento del cane.