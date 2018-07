Sabato 14 luglio dalle ore 17 'Peep in festa' al Parco Lucio Battisti di Viserba

Eventi

Sabato 14 luglio a partire dalle ore 17:00 al parco Lucio Battisti di Viserba, si svolgerà la quarta edizione di ‘Peep in Festa’, iniziativa promossa e organizzata dal Bar Tartughino in collaborazione con l'Associazione Ippocampo Viserba, con il patrocinio del Comune di Rimini. Musica, stand gastronomici con le tipicità locali e un parco giochi in cui potersi rilassare con gli amici e con la famiglia, sono gli ingredienti di un appuntamento che in pochi anni ha consolidato la sua popolarità e il suo valore sociale e aggregativo nella zona nuova di Viserba.

Capofila dell’evento è Filippo Berni, titolare del Bar Ristorantino Tartughino, con il contributo e la partecipazione di alcune aziende e realtà locali: Conad La Fonte, Navacchi Infissi, 3M Art, EmmeEmme, Colorificio MP, Ferramenta Par-Fer

L’intrattenimento musicale è affidato al gruppo Pompatour che si esibirà nel Vasco Rossi Live Tribute Band.

Infine, non manca un risvolto sociale alla festa, infatti parte del ricavato netto sarà devoluto a Rimini Autismo Onlus associazione di genitori di persone con disturbi dello spettro autistico che, dal 2004, in collaborazione con le istituzioni, le AUSL e le pubbliche amministrazioni, si occupa di migliorare la qualità di vita di coloro che vivono questa difficile esperienza.