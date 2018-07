In solitaria con la moto e le vostre tappe. Parte l'originale viaggio fotografico di Marco Perazzini

Attualità

Rimini

| 11:21 - 12 Luglio 2018

Il fotografo e videomaker di Rimini Marco Perazzini, grande appassionato di moto e di viaggi, ha deciso di lanciare un contest particolare tra i suoi follower di Instagram, una comunità on-line formata da circa 11.500 persone iscritte alla pagina in cui Marco pubblica le foto delle sue peregrinazioni intorno al mondo. Saranno proprio loro a definire le tappe di un viaggio in moto in programma da fine luglio. Partenza da Rimini, arrivo..non si sa ancora. Le votazioni non saranno però riservate solo ai follower di Instagram, ma tutti potranno dare la propria preferenza, collegandosi al sito di Marco Perazzini. Il fotografo e videomaker sta implementando un plugin che permetterà ai visitatori di dare il proprio voto. Ci sono delle regole: la città successiva dovrà essere più a nord di quella precedente, ci deve essere una distanza tra i 200 e i 300 km per ogni tappa e ogni città dovrà presentare luoghi di impatto, fotografabili. E devono essere città mai visitate prima dal fotografo motociclista. Un viaggio che finirà "quando non avrò più soldi", scherza Marco, che però rassicura: "Cercherò di risparmiare il più possibile dormendo in campeggi ed ostelli. Magari facendomi ospitare da qualcuno. Sarà una bella occasione per fare incontri lungo la strada. E ci sarà da ridere perché io e l’inglese non andiamo troppo d’accordo!”.