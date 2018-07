Tennis, Canini-Zanni la finale dell'Open del Ct Casalboni. A Igea D'Iorio continua a vincere. Finali a Cervia

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:25 - 12 Luglio 2018

Gran finale gioved' lle 21 per il torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo (900 euro di montepremi). Il match-clou vede di fronte Diego Zanni ed Alessandro Canini. Non è la finale più attesa per quanto riguarda il seeding, ma è certamente quella che mette di fronte, nel derby del Tennis Viserba, i giocatori più in forma visti all’opera nel tradizione torneo del Ct Casalboni.

Nelle semifinali il bellariese Canini, 2.4, testa di serie n.4, ha battuto facilmente per 6-3, 6-1 il 2.7 Mattia Bandini (Tc Bagnacavallo), mentre il santarcangiolese Diego Zanni ha beneficiato del ritiro del 2.4 Luca Marco Casanova, testa di serie n.2, quando era avanti 5-4 nel primo set.

IGEA MARINA. In pieno svolgimento il tabellone di 3° categoria nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il Trofeo del Gelso (500 euro di montepremi). Continua a vincere sui campi di casa Vincenzo D’Iorio. 1° turno: Enea Castelvetro (3.5)-Marco Rossi (4.4) 6-0, 6-3. 2° turno: Luca Amati (3.4)-Matteo Picciafuochi (3.4) 6-2, 5-7, 7-5, Alberto Scafoletti (3.3)-Marco Borghetti (4.1) 6-1, 4-6, 6-2, Vincenzo D’Iorio (3.5)-Enrico Taddei (3.4) 6-1, 6-3. 3° turno: Lorenzo Bonori (3.2)-Leonardo Fabbri (3.3) 6-4, 2-6, 6-0, Gianmatteo Tocco (3.4)-Luca Pigaiani (3.2) 6-1, 6-4.

CERVIA Primi verdetti nel torneo nazionale di 3° del Circolo Tennis Cervia, il memorial “Mario Cortesi”. Oggi alle 17 va in scena infatti l’atto conclusivo del singolare femminile tra la beniamina di casa, Perla Fabbri (n.3), e Marta Lombardini, giovane portacolori del Ct Cicconetti. Nelle semifinali la Fabbri, che ha vinto anche il precedente torneo di 3° del Ct Cervia, ha estromesso Vittoria Saetti, mentre la riminese ha battuto la n.1 del seeding, l’imolese Silvia Sanna. Sempre oggi alle 15 va in scena l’ultimo quarto del maschile tra Stefano Torrisi e Giacomo Gordini, mentre alle 19 c’è la prima semifinale tra Nico Gnoli e Riccardo Montanari.

Semifinali: Fabbri (3.2, n.3)-Vittoria Saetti (3.4) 6-2, 7-5, Lombardini (3.2)-Silvia Sanna (3.1, n.1) 2-6, 6-4, 6-2.