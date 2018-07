Spaccata alla Nob, negozio di bici: banditi costretti alla fuga

Cronaca

San Mauro Pascoli

| 08:35 - 12 Luglio 2018

Ancora una volta nel mirino dei malviventi un'azienda specializzata in ciclismo. Due notti fa i ladri hanno tentato di rubare in via Bellaria Vecchia a San Mauro Pascoli dove ha sede la Nob 'Not Only Bike'. I malviventi hanno forzato la serranda e poi cercato di scardinare l'ingresso con un furgone rubato dotato di gru, ma le porte antisfondamento hanno resistito e i banditi dopo vari tentativi si sono dati alla fuga. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dei principali assi viari e potrebbe essere utile per le indagini. Il danno alle inferiate ed ai sistemi di chiusura del centro polifunzionale dedicato al ciclismo è stato consistente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.