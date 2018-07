Addio Daniele, dramma sull'asfalto: la comunità marignanese è in lutto

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 08:10 - 12 Luglio 2018

Daniele Della Biancia si è spento nel tardo pomeriggio di martedì dopo un terribile incidente lungo la statale Adriatica a Riccione, dove ha perso la vita anche Francesco Giuseppe Minnesi 75enne della provincia di Monza. Daniele, pescatore di 42 anni, era molto conosciuto in paese, in passato ha gestito un bar. Da circa un anno, aveva preso residenza a Cattolica. Parole di dolore quelle che il sindaco Daniele Morelli ha speso per il 42enne. “Esprimo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Sono cose che vorresti non succedessero mai, ma purtroppo capitano". La comunità ora sta aspettando di conoscere la data dei funerali per accompagnare Della Biancia nel suo ultimo viaggio. Qualcuno ieri ha lasciato un messaggio nella sua bacheca facebook: "sono senza parole, amico degli anni, Dio ti ha nella sua santa gloria, non riesco ancora a crederci".