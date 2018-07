Ciak si gira, San Giovanni diventa il set di un grande film e si cercano attori. Ecco come candidarsi

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 20:15 - 11 Luglio 2018

Dal 20 agosto al 18 settembre verrà girato a San Giovanni in Marignano il film "Solo cose Belle". L'opera cinematografica, racconta “la pupilla dell’occhio” della Comunità Papa Giovanni XXIII, cioè la casa famiglia. Il titolo deriva da una famosa frase di don Benzi: "Le cose belle prima si fanno e poi si pensano…" e introduce alla trama del film, in cui persone “sbagliate” (agli occhi del mondo) sono capaci di fare cose belle, grandi, seppure nella loro vita imperfetta. Pensato in occasione delle celebrazioni per i 50 anni della Comunità di don Benzi (che ricorre proprio nel 2018), è una produzione che, oltre alla Comunità e alla Cooperativa la Fraternità, vede la partecipazione della Coffee Time Film, Film Commission Emilia Romagna, e aziende sponsor locali.

Alla regia c’è Kristian Gianfreda, la gestione della produzione è affidata agli uffici audiovisivi e arte. La sceneggiatura originale è scritta da Andrea Valagussa, sceneggiatore di molte fiction Rai di successo, tra cui Don Matteo e la recente La strada di casa. Alla sceneggiatura collabora Marco Brambini. L'organizzazione e la supervisione generale del film sono curate da Stefano Alleva, registra teatrale, di film (Affari di Famiglia) e di serie tv (Elisa di Rivombrosa, Un posto al sole).

Una bellissima storia che parla di persone “sbagliate” che nella loro vita imperfetta fanno cose grandi. Con questo film, attraverso noi stessi, vogliamo raccontare il pregiudizio e il tentativo di superarlo. Per l’integrazione, per ribaltare lo stigma sociale che vede nei diversi persone di cui aver paura, e ne fa degli “scarti”.

La produzione sta cercando una ragazza che dimostri 16 anni, nel ruolo della protagonista, e un ragazzo diciottenne. Poi due attori e due attrici di età compresa tra i 40 e 55 anni, un ragazzo di aspetto medio orientale tra i 25 e 30 anni, un’attrice tra i 20 e 30 anni che dovrà interpretare il ruolo di ragazza dell’est, un anziano ottantenne, una donna tra i 35 e i 45 anni. Servono poi attori per ricoprire ruoli secondari e comparse di varie fasce d’età. Le richieste e i curriculum vanno inviati a cast@coffeetimefilm.it