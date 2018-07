Show, ballerini e coreografi da tutto il mondo si danno appuntamento per ‘Riccione Estate Danza’

Eventi

A Riccione è in arrivo un’ondata di danza con la Dance Experience di Riccione Estate Danza, in programma dal 16 al 20 luglio, tra il PalaRiccione, piazzale Ceccarini e Palazzo del Turismo. Un evento unico, a partire dalla sua mission: cinque giornate di studio dedicate alla danza classica, urbana e contemporanea per incoraggiare i ballerini e gli street dancers a sviluppare il loro talento. In programma, tra battle free style e workshop con ben 38 docenti professionisti, l’evento speciale Dancexperience - concorso internazionale di danza - in programma giovedì 19 luglio in Piazzale Ceccarini, dove si premierà il talento con la partecipazione straordinaria, come presidente di giuria, di Carla Fracci. Presenti durante la kermesse anche due grandi audizioni per i giovani talenti: con la redazione di "Amici" di Maria De Filippi e con l’Accademia Kataklò.





Una decima edizione che, conti alla mano, per 22 hotel che offriranno ospitalità ad una media di 600 persone al giorno, fa registrare un incremento delle presenze del 20% rispetto allo scorso anno.





Ma non è finita, perché dopo l’edizione invernale dell’Mc Hip Hop Contest e Riccione Estate Danza, due altri grandi eventi dedicati al fitness e al benessere saranno ospitati a Riccione grazie a Cruisin', in collaborazione con il Consorzio Costa Hotels: il “Festival del Benessere”, al Marano Beach, bagno 135-136, in programma il 28 luglio, e la novità assoluta, la “Run & Fun”, in programma il 29 luglio alla spiaggia libera del Marano.





Per programma e info www.riccioneestatedanza.com www.cruisin.it











Intervista a Ennio Tricomi (nella fotogallery durante la conferenza di presentazione), CEO di Cruisin’, ideatore della kermesse