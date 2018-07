Quasi ultimati i lavori di sistemazione del cimitero di Santa Aquilina a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:38 - 11 Luglio 2018



Sono ormai in fase di completamento i lavori di consolidamento Cimitero di Santa Aquilina. Si tratta di un intervento importante caratterizzato dalla realizzazione di consistenti in opere di consolidamento strutturale e di drenaggio.

In particolare, per stabilizzare il terreno ed evitare scoscendimenti, è stata realizzata una paratia di pali sul retro del Cimitero così da evitare possibili dissesti statici del fabbricato storico cimiteriale.

Sono state anche realizzate opere idrauliche consistenti in due trincee drenanti, all'interno del Cimitero e davanti all'ingresso principale, e un sistema di raccolta e pompaggio in pressione delle acque di falda dal retro del Cimitero al fosso stradale, per mezzo di pompe.

Sono proprio queste le ultime lavorazioni ancora in fase di completamento di un intervento che ha avuto un costo complessivo di 114.168 euro.