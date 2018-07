Cattolica, voglia di anni '80: torna la rassegna dedicata alla musica revival

Eventi

Cattolica

| 12:25 - 11 Luglio 2018

Torna anche quest'anno la rassegna musicale "Cattolica 80: Noi figli delle stelle" dedicata alle atmosfere revival. Un viaggio nella musica, soprattutto disco, che prevede cinque appuntamenti in piazza I Maggio alle ore 21,00 a cura dell'Assessorato al Turismo.

Al via, dunque, venerdì 13 luglio con i Moka Club che presentano il nuovo show "Epic". Si tratta di uno spettacolo di due ore che accontenterà almeno 3 generazioni, spaziando in un repertorio che va dagli anni 70 ad oggi.

"Siamo molto felici di tornare in una piazza che ci ha sempre dato tante soddisfazioni - ha commentato il gruppo - per inaugurare l'edizione 2018 di questa rassegna. Vi aspettiamo per tramutare la piazza in una immensa discoteca sotto le stelle. Non potete mancare".

A seguire gli appuntamenti saranno il 20 luglio con la Kappao Band, il 3 agosto con i Rangzen, il 10 agosto con i Jbees ed il 17 agosto si chiude con Dino Gnassi Corporation featuring Tania Cervelleri.

“Questa rassegna mi entusiasma – commenta l’assessore Nicoletta Olivieri - perché mi riporta ai tempi della mia giovinezza e abbraccia un folto pubblico di Cattolica, tra residenti e turisti. La piazza è sempre piena ed è così che mi piace vederla. I gruppi scelti sono eccezionali e quindi.... Stelle sotto le stelle”.