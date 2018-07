Coriano si fa bella, approvate migliorie per Castello Malatestiano, alcune sale e aree esterne

Attualità

| 12:11 - 11 Luglio 2018

Con delibera della Giunta è stata approvata la realizzazione di opere di recupero e consolidamento della torre del Castello Malatestiano di Coriano, la riqualificazione delle sale ospitanti l'Antiquarium e delle aree esterne pertinenziali per un importo di 150.000 euro.

Questo intervento rientra nel Programma triennale dei lavori pubblici indicati nel DUP, ma, cosa molto importante, il Comune di Coriano partecipa con questo progetto al bando "Strutture per servizi pubblici" indetto dal GAL Valli Marecchia e Conca.

Inviando la domanda entro il 15 luglio, corredata da tutta la documentazione preparata dagli uffici comunali, verrà richiesto l'accesso al contributo di finanziamento che potrà arrivare ad un massimo di 90.000 euro e che quindi coprirebbe gran parte della spesa.

Il Comune di Coriano ha inoltre partecipato al bando regionale, promosso dall’assessorato alla Cultura, per spese di investimento nel settore dello spettacolo. Per il Teatro comunale CorTe si provvederà all’acquisto di attrezzature (montacarico) fino a 30.000 euro, il bando prevede un contributo pari al 50% della spesa totale.

Anna Pazzaglia (assessore del comune di Coriano) : ”Ringrazio gli uffici e i dipendenti comunali che si impegnano per la preparazione di tutto quanto serve per poter accedere ai contributi messi a disposizione dai bandi. Il nostro impegno è quello di ricercare tutte le opportunità che possiamo utilizzare per il miglioramento e a favore del nostro Comune.”