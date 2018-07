San Patrignano, Confindustria in assemblea, presidente Boccia parla di Euro e Decreto Dignità

Attualità

Coriano

| 12:02 - 11 Luglio 2018

A San Patrignano è in corso di svolgimento l'assemblea annuale di Confindustria che ha come tema "Romagna motore di sviluppo". Presente anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

"Mi sembra che il ministro Di Maio abbia chiarito dicendo che non c'è un piano B, mi sembra un atto di grande responsabilità". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, rispondendo ad una domanda sull'ipotetico 'piano B' sull'euro, dopo le parole del ministro Savona. "Non ha alcun senso un piano B. Ha senso un piano di riforme europee che parta da una nuova stagione riformista per l'Europa che metta al centro il lavoro, la competitività delle imprese in Europa", ha aggiunto. Per Boccia, che ne ha parlato arrivando alla comunità di San Patrignano, dove partecipa all'assemblea di Confindustria Romagna, un problema dell'Europa è che "non abbiamo materie prime e dobbiamo accettare una sfida con Stati Uniti d'America e Cina, partendo dalla questione industriale". E questo, ha continuato, "è il nostro punto di vista su cui apriremo un confronto con il Governo. E questo riguarda l'interesse dell'Italia essendo la seconda manifattura d'Europa". In definitiva, "non mi sembra che su questo piano B ci sia molto da discutere, la smentita del ministro mi sembra chiarissima", ha ribadito. Dal passaggio parlamentare del Decreto Dignità il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia si augura "correttivi migliorativi proprio nell'interesse di quelle persone che si vogliono tutelare, perché l'irrigidimento nei contratti a termine significa aumentare solo i turn over per evitare la rischiosità delle conflittualità delle causali". Tra l'altro, ha detto a margine dell'assemblea di Confindustria Romagna, occorre "evitare anche delle zone grigie nell'interpretazione della questione delocalizzazione". Confindustria, ha ribadito Boccia, condivide "i fini di quel decreto", cioé la lotta alle "delocalizzazioni selvagge" e "ridurre le potenzialità precarietà nell'abuso dei contratti a termine". Ma "gli strumenti non li condividiamo affatto". Modificare lo statuto della Bce è un'idea che "va approfondita". Lo ha detto il presidente dicendo che si tratta di "un'idea di Di Maio che anche il ministro Savona ha espresso in una nota, che mandò proprio al nostro centro studi". Per Boccia "è evidente che l'Europa va riformata. Occorre un'Europa più integrata politicamente". E anche nell'ottica delle Elezioni europee del 2019 bisogna "essere pronti a un programma per l'Europa del futuro, è determinante per tutti i partiti italiani".