Prevenzione e lotta contro i tumori, a Cattolica arriva "Good Sun Good Skin" contro il melanoma

| 11:24 - 11 Luglio 2018

Ultimo appuntamento con “Good Sun Good Skin”, il percorso di prevenzione del melanoma promosso dall’Istituto Oncologico Romagnolo in collaborazione con la Skin Cancer Unit dell’IRST IRCCS e patrocinato da Destinazione Turistica Romagna. L’equipe del prof. Ignazio Stanganelli sarà, insieme ai volontari IOR, venerdì 13 al Regina Beach 9-11 di Cattolica dalle ore 9.30. L’evento inizierà con la conferenza di un dermatologo professionista cui seguirà ACCADUEIOR, che coinvolge i bambini in un percorso ludico di sensibilizzazione ad una corretta esposizione solare e ad un’alimentazione sana, secondo i dettami della dieta mediterranea.

Al termine della giornata verranno infine distribuiti i kit di prevenzione, al cui interno tutti i piccoli partecipanti del gioco troveranno i gadget messi a disposizione dai partner dell’iniziativa. Immancabile infine il braccialetto fotosensibile, un utile strumento da indossare al polso che indica le ore del giorno in cui è maggiormente sconsigliata l’esposizione.

“Uno studio recente ha dimostrato come un bambino su quattro, in Italia, ha riportato almeno una scottatura solare durante la propria vita – afferma il prof. Ignazio Stanganelli – e quasi due su dieci al mare sono restii ad usare creme o cappellini per proteggersi dai danni dei raggi ultravioletti. Nei primi 20 anni di età si può concentrare sino all'80% dell'esposizione solare: ma proprio le scottature prese nell'infanzia sono il principale fattore di rischio per il melanoma, perché la pelle memorizza il danno e può innescare il tumore nei soggetti predisposti anche a diversi anni di distanza. Riduzione della dose cumulativa solare, evitare esposizioni prolungate in una giornata, limitare le esposizioni nella fascia centrale della giornata, indossare maglietta e cappellino, applicare filtri solari a protezione alta rappresentano tutte armi per una buona prevenzione”.