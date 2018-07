Tennis, semifinali all'Open del Ct Casalboni. A Igea Ricci e Argelli ok. Memorial Cortesi: Perla Fabbri in semifinale

Sport

Cervia

| 09:28 - 11 Luglio 2018

Che semifinali mercoledì sera (dalle 21) nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Spicca il derby tra Luca Marco Casanova, il maestro del Ct Casalboni, ed il santarcangiolese Diego Zanni, in contemporanea Mattia Bandini se la vede contro un lanciatissimo Alessandro Canini (foto)

Dopo Luca Marco Casanova e Diego Zanni, anche Mattia Bandini (2.7), per il forfait del suo avversario, il 2.4 Alessandro Rondinelli (n.1), ed il 2.4 Alessandro Canini (Tennis Viserba), n.4 del seeding, autore della vittoria per 6-3, 7-6 su Giacomo Polidori (2.7), si sono qualificati per le semifinali del torneo nazionale Open del Circolo clementino (900 euro di montepremi). Un finale davvero scoppiettante per il tradizionale torneo santarcangiolese.



IGEA MARINA Avanza il tabellone di 3° nel torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il Trofeo del Gelso dotato di un montepremi di 500 euro. Brillano il giovanissimo riminese Mattia Ricci (Gt Rivazzurra), già giocatore di interesse nazionale, ed Andrea Argelli (Ct Cicconetti). Bene anche Marco Borghetti, Leonardo Fabbri e Simone Piraccini.

1° turno tabellone di 3°: Marco Borghetti (4.1)-Gianni Mengozzi (3.5) 6-3, 6-1. 2° turno: Simone Piraccini (3.3)-Matteo Shafer (3.5) 5-1 e ritiro, Mattia Ricci (3.3.)-Sergio Badini (3.3) 6-1, 7-5, Andrea Argelli (3.3)-Andrea Torri (3.5) 4-3 e ritiro, Leonardo Fabbri (3.3)-Lorenzo Civettini (4.2) 6-2, 6-3.



CERVIA Nico Gnoli, Fabio Felicetti (n.2) e Riccardo Montanari, che si è preso il lusso di eliminare il n.1 del seeding, Alessandro Terranova, sono i primi semifinalisti del torneo di 3° del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi”. Quarti: Montanari (3.3)-Alessandro Terranova (3.1, n.1) 6-2, 6-4, Gnoli (3.4)-Riccardo Venturini (3.2, n.4) 6-7 (5), 6-1, 6-4, Felicetti (3.1)-Pietro Pambianco (3.4) 6-2, 6-1.

Nel femminile, dopo Marta Lombardini, semifinali, in programma oggi dalle 14.30, anche per Silvia Sanna (n.1), la locale Perla Fabbri (n.3), che ha vinto il derby delle giovani promesse locali su Sofia Marchetti, e Vittoria Saetti. Quarti: Sanna (3.1)-Stella Faedi (4.1) 6-2, 6-3, Fabbri (3.2)-Sofia Marchetti (3.3) 7-6, 6-4, Saetti (3.4)-Ludovica Fiorini (3.1, n.2) 2-6, 6-1, 6-3.