Tennis, volley e la Runrise all'alba di sabato. Rimini for Mutoko entra nel vivo

Sport

Rimini

| 07:05 - 11 Luglio 2018

Prosegue, ed entra nel vivo il più grande torneo benefico d'Italia, mercoledi 11 Luglio alle 14 beach tennis Under 12 e 15, giovedì 12 Beach Volley ragazzi, Sabato ore 5:40 partenza della RunRise, nel pomeriggio beach tennis misto e over40 uomini. Domenica 15 beach tennis uomini e donne. nel pomeriggio tutte le finali e premiazioni. Tutto al bagno 34 di Rimini. 4 i progetti di questo 2018: Fornitura annuale di medicinali per l'ospedale di Mutoko in Zimbabwe, portare in Italia 25 bimbi africani per essere operati, collaborazione con l'associazione "Crescere Insieme" per inserimento nel lavoro di ragazzi diversamente abili e collaborazione con "La Filigrana", l'ambulatorio voluto da Don Oreste Benzi per curare chi non può. Segui l'evento su Facebook e sul sito www.riminiformutoko.it con tutte le info e date.