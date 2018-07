Umilia dipendenti 'fannulloni', 'Da oggi vi pago per star seduti'. Continua processo a imprenditore riminese

Attualità

Rimini

| 06:37 - 15 Luglio 2018

Non c'è stata la crocifissione in sala mensa, come nel celebre film di Fantozzi, il ragioniere inventato e interpretato da Paolo Villaggio, ma tre dipendenti di una ditta di autotrasporti del riminese furono sottoposti a una 'gogna' da parte del loro datore di lavoro, in presenza dei colleghi. L'imprenditore, un 50enne, deve difendersi così in Tribunale dall'accusa di violenza privata: il processo è proseguito il 9 luglio ed è stato aggiornato a fine 2018. Un vero e proprio caso di mobbing denunciato all'epoca dai tre dipendenti, che oggi non fanno più parte dell'organico dei lavoratori della ditta: l'imputato, insoddisfatto del loro comporamento sul posto di lavoro, non potendo licenziarli, li convocò nel suo ufficio e mostrò loro tre sedie, in presenza anche dei colleghi, dicendo che li avrebbe pagati per non fare niente: mille euro al mese, dalle 8 alle 17, rimanendo fermi, ma senza poter utilizzare telefoni cellulari, computer e senza avere alcun tipo di contatto con le altre persone. I tre dipendenti avevano addosso gli occhi degli altri lavoratori, in stato di soggezione, impossibilitati a reagire. Il giorno dopo si rivolsero ai sindacati, mentre il loro datore di lavoro continuò nella 'punizione': fece infatti mettere dei fogli, sulle sedie, con nomi e cognomi e la scritta "assente ingiustificato". Ora nessuno dei tre fa più parte dell'organico di lavoratori dell'azienda e due di loro hanno già risolto le pendenze sindacali con il datore di lavoro. Il quale, all'epoca della 'punizione', lamentava un comportamento ben poco professionale dei tre dipendenti: ritardatari, poco responsabili e dal certificato di malattia 'facile'.